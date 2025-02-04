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川普新關稅上路 中國郵寄包裹抵美須正式通關

2025/2/4 14:11（2/4 14:24 更新）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據美國海關與邊境保護局（CBP）今天發布的線上通知，根據預定明天上路的新關稅措施，來自中國的郵寄包裹必須經過正式海關入境手續。

路透社報導，「聯邦公報」（Federal Register）上發布的通知指出，有資格享受臨時關稅豁免的的中國商品也將被徵收10%的美國關稅。

美國總統川普今天把對加拿大和墨西哥加徵關稅的實施日期延至3月1日，目前受影響的包裹只限於中國包裹。

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美國海關與邊境保護局為托運人發布額外指南，說明如何依照對中國加徵關稅的行政命令處理這些貨物，以及如何在命令生效前處理已提交的清單。

美國海關與邊境保護局說：「當我們過渡到執行行政命令時，貿易方保持對其負責貨物的關注並了解從CBP收到的資訊非常重要。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140204

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