加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美正式對中加徵10%關稅 中國商務部：已向WTO提訴訟

2025/2/4 14:38（2/4 14:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美元與人民幣。（圖取自Unsplash圖庫）
美元與人民幣。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）美國對中國進口產品加徵10%關稅措施於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。中國商務部今天表示，中方為捍衛自身合法權益，已將美加稅措施訴至世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。

中國商務部網站4日發布「商務部新聞發言人就中方在世貿組織起訴美加徵關稅措施答記者問」。

該名發言人表示，美方1日宣布對中國有關產品加徵10%關稅，中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織（WTO）爭端解決機制。

google news透過 Google News追蹤中央社

該名發言人指出，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

該發言人表示，中方願與其他世貿成員一道，共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140204

#中國商務部
#世貿組織
#美方
延伸閱讀
中國未獲寬限期 美國課徵10%新關稅生效中國出手反制 10日對美部分商品課10%至15%關稅反制美加徵關稅 中國對鎢等5大物項實施出口管制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：