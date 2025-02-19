川普尋求降低試管嬰兒療程費用 恐激怒保守派

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（中央社佛州棕櫚灘18日綜合外電報導）美國總統川普今天採取行動，尋求降低體外人工受精（IVF，俗稱試管嬰兒）治療費用，此舉可能受到許多美國人歡迎，但也可能遭到保守派和宗教右翼強烈反對。

法新社報導，共和黨籍的川普已簽署一項行政命令，給予有關單位90天時間來尋找對策，以「大幅」降低國人進行IVF治療的自付額和保險費用。

川普簽署的命令說：「我的政府體認到家庭組成的重要性，作為一個國家，我們的公共政策必須讓充滿愛心和渴望的父母親更容易生育孩子。」

「美國人需要可靠的IVF服務管道，和更實惠的治療選項。」

川普簽署命令後不久，在佛羅里達州私人寓所海湖俱樂部（Mar-A-Lago）告訴記者：「我認為女性、家庭和丈夫都會相當樂見這項舉措。」

川普競選頭號金主、親密盟友馬斯克（Elon Musk）透過IVF育有多名子女，而川普在生育權問題上長期持有矛盾的立場。

川普經常吹噓自己執政時任命的聯邦最高法院大法官於2022年終結憲法對墮胎權的保障，這項震撼性舉措使他成為反墮胎運動的英雄，幾十年來，反墮胎運動一直是保守派選民參與投票的動力。

但他在去年競選期間開出支票，在第2任期內將確保IVF費用全免，還自稱為「體外人工受精之父」，引發保守派選民憤怒。

當時，川普也表達了對共和黨與選民在生育權問題上意見分歧的擔憂。

共和黨人對IVF等生育治療意見相左，許多人盛讚這些療法有益於美國家庭，也有些人反對體外人工受精，他們堅信生命從受孕開始，而IVF可以產生多個胚胎，但並非所有胚胎都能使用。

在去年6月的一次表決中，幾乎所有參議院共和黨人都投票反對為IVF提供保障的提案，包括時任俄亥俄州參議員、現任副總統范斯（JD Vance）。

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生育權維權人士擔心，最高法院對墮胎的裁決恐對IVF構成威脅，尤其是去年阿拉巴馬州一家法院裁定冷凍胚胎可被視為人之後，導致多家診所暫停相關治療。

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也曾警告，川普在墮胎問題上的舉措將危及國人獲得生育治療的機會。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140219