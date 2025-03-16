越南爭南海主權神經繃緊 中國茶飲踩地雷遭聲討

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。越南作為南海主權聲索國，審核地圖的「眉角」寧嚴勿鬆，不符要求者恐惹上麻煩。

霸王茶姬（CHAGEE）的越南臉書（Facebook）頁面3月7日發表一篇貼文，邀請網友下載霸王茶姬的手機App，以便在胡志明市的越南首店開幕時參加遊戲，並免費兌換一杯飲料，沒想到App上的地圖疑似出現九段線而踩到越南的政治地雷。

越南勞動者報報導，近來有越南網友開始聲討並號召抵制霸王茶姬。截至發稿，霸王茶姬的越南臉書頁面僅有10多篇貼文，但每篇都引來數千至數萬個「憤怒」，並有許多要求霸王茶姬刪除「不當地圖」的越南語留言。

霸王茶姬的越南臉書頁面每篇貼文都引來數千至數萬個「憤怒」。（圖取自facebook.com/chagee.vn）

越南網友號召抵制後，目前霸王茶姬的手機App已在越南的谷歌（Google）及蘋果（Apple）應用程式平台下架，但其他網域仍能正常下載。霸王茶姬及越南官方則尚未針對此事公開發言。

報導指出，霸王茶姬2017年在中國成立，目前在東亞地區有5000多家門市。越南首店位於胡志明市，目前門市還在裝潢中，具體開幕時間未公布。

越南和中國對南海的主權聲索互有重疊，越南一直以來都不允許九段線透過任何形式在越南境內出現。越南官方前幾天才因為中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）臉上的塗鴉疑似出現九段線而展開全國清查。

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實務上，全球各機構或團體在越南辦活動時，文宣、影音出版品都要事先送審，若內容出現地圖，除九段線，越南還特別關注是否將西沙和南沙群島標示為越南領土，若不符越南規定，活動就會受到影響，甚至被迫取消。

有公關公司人員分享，曾自行繪製越南地圖用以介紹越南各地的文化和景點，但因為沒畫西沙與南沙群島，不僅文宣不能發，還被罰1000萬越南盾（約新台幣1.3萬元）。越南對文宣品會逐頁審查，更會把電子檔放大來看，態度十分謹慎。（編輯：田瑞華）1140316