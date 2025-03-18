中國霸王茶姬越南踩雷 首家展店施工隔板移除Logo

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（中央社記者陳家倫河內18日專電）中國茶飲品牌霸王茶姬陷入南海主權爭議後，胡志明市首店外印著品牌Logo的施工隔板已被汰換為素面隔板。專家認為，要限制霸王茶姬在越南經營有難度，只能靠網友自發抵制。

中國茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，位於胡志明市的越南首家店還沒開幕，就遭越南網友撻伐並揚言抵制。目前越南相關單位及霸王茶姬都尚未對此事公開說明。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，霸王茶姬越南首店設址胡志明市第一區，裝潢期間都用印著品牌Logo的紅色施工隔板圍起來。在越南網友開罵後，印著Logo的紅色施工隔板已被汰換，變成素面的深綠色隔板。

附近民眾表示，3月17日晚間看到工人來換隔板，換完之後就沒看到霸王茶姬的Logo了。現場一張施工通知顯示，霸王茶姬越南首店面積近200平方公尺，施工裝潢期為3月3日至4月25日。具體開幕時間則未宣布。

霸王茶姬遭到越南網友聲討後，胡志明市第一區政府代表說，已收到相關訊息，正要求下級單位查證報告。

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專家向越南年輕人報說明，霸王茶姬能否繼續在越南經營，取決於霸王茶姬在越南的法人是否違反越南法律。如果是霸王茶姬的母公司違法，要透過法律來限制子公司在越南的經營將很困難，甚至不可能。

這名專家認為，像這樣的例子，運用媒體的輿論壓力及消費者自發性的抵制會比較有效且適合。（編輯：高照芬）1140318