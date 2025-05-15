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南海緊張之際 菲律賓德國簽署國防合作協議

2025/5/15 09:01（5/15 09:41 更新）
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（中央社記者林行健馬尼拉15日專電）在南海局勢緊張之際，菲律賓接連與理念相近國家建立安全合作關係，14日又與德國簽署國防合作協議。

菲律賓國防部今晨發布新聞稿說，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）14日在柏林簽署了這項協議。

新聞稿稱，佩斯托瑞斯於2024年8月訪菲時，即與鐵歐多洛同意制定一個框架，以推進菲德雙邊防衛夥伴關係。

菲律賓國防部說明，14日簽署的協議是以1974年「菲國軍人在德受訓行政相關協議」為基礎，把兩國國防與軍事部門的合作擴大到網路安全、國防裝備與後勤，以及聯合國維和行動等領域。

兩人簽署協議之後，還將主持第3屆菲德安全與防衛人員對話（Philippines-Germany Security and Defense Staff Talks），檢視在新國防合作協議之下可共同合作的活動。

雖然新聞稿沒有點名任何國家，但菲律賓與中國過去很長一段時間，一直陷於南海主權爭議，緊張關係近年來迅速升溫，菲方多次指控中方對菲進行船艦衝撞、噴射高壓水柱以及對飛機投擲燃燒彈等危險行為。

因應中國在南海的強勢作為，菲律賓採取「資訊透明化」，也就是持續向國際社會公開中方作為，以及擴大國際安全合作等策略，作為反制。

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菲律賓繼早年與美國、澳洲分別簽署軍隊互訪協定（VFA）和軍隊互訪地位協定（SOVFA）之後，去年7月又與日本簽署相互准入協定（RAA），正等待日本國會批准，今年4月再與紐西蘭簽署SOVFA。

此外，菲律賓稍早宣布，已與加拿大完成SOVFA協商，預定今年內簽署。（編輯：陳承功）1140515

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