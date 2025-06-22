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早安世界》中國製行動電源災情擴大 ANKER在中召回7型號、部分台灣有賣

2025/6/22 07:52（6/22 07:56 更新）
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知名行動電源品牌安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。（圖取自安克台灣官方網頁anker.tw）
知名行動電源品牌安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。（圖取自安克台灣官方網頁anker.tw）
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中國製行動電源災情擴大 ANKER在中召回7型號、部分台灣有賣

中國製行動電源燃爆風險災情擴大，繼羅馬仕頻傳事故召回近50萬顆，知名品牌安克（ANKER）20日也公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，因其可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。部分型號在台灣也有販售，但安克台灣官網尚未發布召回訊息，代理商之一的群光電子聲明並未代理安克召回的型號；另一家代理商尚未回應。羅馬仕與安克的召回公告都提到是行動電源的電芯原材料來源出包，這波災情不排除擴及其它品牌。（看完整報導

賴總統啟動團結國家十講 聚焦團結強化溝通

總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德將展開「團結國家十講」演講活動，主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮及均衡台灣，希望讓更多人了解台灣面臨的挑戰，也傾聽國人想法，最大化團結國家。國民黨主席朱立倫回應，為台灣好就是要「反惡罷、戰獨裁」；民眾黨主席黃國昌則更希望看到「十講」包含能源、居住、社會安全網與司法等議題。（看完整報導

台鐵23日漲票價 愛心孩童票同步走入歷史

台鐵23日調漲票價，而針對6至12歲且領有身障手冊的兒童，票價僅全票4分之1的「愛心孩童票」也將走入歷史。台鐵表示，考量逃票問題嚴重，加上原本兒童票已有優惠，為避免重複優惠，23日起將取消愛心孩童票。除之，觀光署Taiwan PASS台鐵系列產品、行李包裹運費、遺失物迴送費與保管費也都將調漲。（看完整報導

中選會：罷免涉有死亡連署或偽造情事 皆依法告發

中選會公告「24+1」案罷免案成立，但部分涉有死亡連署、偽造情事，國民黨團認為罷免二階段連署人與第一階段提議人有高度重複，懷疑罷團以先前資料抄錄騰寫涉及偽造文書，中選會應立即依法告發。中選會表示，只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法告發，此為刑事訴訟法的法定義務，不會有例外；此外，中選會也公布罷免票樣式，但考量採購難度，無法全國採一致顏色。（看完整報導

22日各地多雲到晴高溫炎熱 大台北防午後雷陣雨

中央氣象署表示，22日至25日各地多雲到晴、高溫炎熱，近山區平地可能會出現局部攝氏36度以上高溫，而大台北、東北部地區與各山區可能有午後局部短暫雷陣雨，26日後因南方水氣增多，南台灣地區可能會不定時下雨。中醫師提醒，天氣炎熱狂吹冷氣及喝冷飲，「冷氣病」患者增加，也就是身體調節溫度機能失靈，易有頭暈、吃不下、痠痛等看似感冒症狀，建議適度運動增加出汗量。（看完整報導

英國下議院通過歷史性法案 為安樂死修法鋪路

英國國會下議院20日表決通過「成年末期病患（生命終結）法案」，賦予英格蘭和威爾斯地區心智健全、預期壽命6個月或更短的成年末期病患選擇醫療協助結束生命的權利。法案提交英國國會上議院，將接受數月審議。根據計畫，協助死亡須經1個小組判斷，成員包括1名社工、1名資深法律人士和1名精神科醫師。（看完整報導

川普政府不顧爭議 下令美國之音等媒體裁員639人

美國總統川普的政府20日下令美國之音（VOA）等數個美國政府資助的媒體裁員639人，不顧法律爭議及遭指美國對手將因此受益的批評，執意推進大砍人力行動。力挺川普而獲任命的美國國際媒體署高級顧問雷克表示，至今已裁撤美國之音等媒體約1400個職位，目前僅剩250個。（看完整報導

德媒：中國以限制稀土施壓歐盟

德國之聲中文網20日引述該國「商報」的分析文章指出，中國目前將嚴格限制稀土出口作為與歐盟談判中的施壓手段，且對歐洲和德國企業造成了直接影響，至少有一成以上的企業反映原材料問題已影響到生產，造成例如停產等後果。歐盟工業委員賽約納認為，歐洲對稀土的依賴程度是100%，應計劃推動稀土開採和加工的替代項目。（看完整報導

北市忠孝東路吊車轉彎輾斃18歲女騎士 77歲駕駛遭警送辦

77歲賴姓男子21日駕駛吊車行經台北市忠孝東路3段與新生南路1段路口，在轉彎時撞倒前方3輛機車，其中18歲女騎士遭輾斃、1名男騎士受傷。賴姓吊車司機供稱，因視線死角肇禍。警方詢後，依過失致死罪嫌把賴嫌移送台北地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待調查、釐清。（看完整報導

MLB大谷翔平挨球吻 教士右投斯瓦瑞茲遭禁賽3場

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士與洛杉磯道奇本週舉行系列賽時發生火爆場面，MLB20日宣布教士右投斯瓦瑞茲遭禁賽3場，教士總教練席爾特與道奇教頭羅伯茲各遭禁賽1場。斯瓦瑞茲19日晚比賽9局下投球擊中道奇球星大谷翔平，被認為是在回應9局上道奇新秀李特對教士主砲塔提斯投出觸身球事件，這起事件引發板凳清空，爆發推擠場面。（看完整報導

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