加拿大網安機構：中國政府撐腰 駭客入侵加國網路設備

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（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大網路安全機構表示，近期針對加國電信基礎設施的惡意活動，很可能是獲中國政府支持的駭客所為，並警告在1家加拿大公司註冊的3部網路設備在網攻中被入侵。

彭博（Bloomberg News）報導，加拿大網路安全中心（Canadian Centre for Cyber Security）和美國聯邦調查局（FBI）昨晚發布公告，敦促加拿大各機構加強網路防護，以抵禦來自「鹽颱風」（Salt Typhoon）駭客組織的威脅。該組織與中國政府有關聯。

加拿大網路安全中心說，「網路中心已知道目前針對加拿大電信公司的惡意網路活動」，「幾乎可確定是由受到中華人民共和國政府支持的行為者所為，明確來說就是『鹽颱風』」。

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該中心表示，駭客「幾乎肯定」會在未來兩年內繼續嘗試滲透加拿大各組織，尤其是電信服務供應商。

北京不斷否認美國指稱中國涉入鹽颱風的行動。今年1月，美國制裁1家中國公司，指控該公司與中國國家安全部「直接涉入」滲透活動。（譯者：徐崇哲/核稿：洪培英）1140622