中國駭客組織「鹽颱風」肆虐 美國第9家電信公司淪陷

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國白宮高階官員今天表示，已有第9家電信公司列入因「鹽颱風」（Salt Typhoon）行動而受影響的實體名單。美國稱「鹽颱風」是與中國有關的大規模網路間諜活動。

負責網路暨新興科技的美國白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）在電話中告訴路透社，這家未具名的電信公司在美國政府發布如何偵測和防禦這項行動的指引後，被列入受影響名單。

美國官員們先前曾指控，美國寬頻網路業者威瑞森通訊（Verizon Communications）、AT&T和流明科技（Lumen Technologies）都是攻擊者的目標。

根據報導，受到「鹽颱風」行動影響，美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）12月18日敦促高階政府和政治人物將行動通訊轉移到有「端對端」加密技術的應用程式上。

「鹽颱風」行動的目標包括與前民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、總統當選人川普及副總統當選人范斯（JD Vance）競選活動有關的官員

官員說，在「鹽颱風」的行動中，「有大量美國人的『詮釋數據』（metadata）被盜取」。

中國官員先前曾稱這些指控是假消息，並表示北京「堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路盜竊」。

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新墨西哥州民主黨聯邦參議員魯詹（Ben Ray Lujan）在12月11日的聽證會上，稱「鹽颱風」是「我國史上最重大的電信駭客事件」；而德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）則說，美國「必須防堵通訊網路中的一切漏洞」。

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）本月5日說，FCC在「鹽颱風」行動揭露後正著手研擬相關規範，要求電信業者確保自身網路安全。（譯者：林沂鋒/核稿：張茗喧）1131228