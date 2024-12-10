中國駭客組織「鹽颱風」入侵美國 FBI將向眾議院簡報
2024/12/10 08:38（12/10 08:53 更新）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國官員今天表示，聯邦調查局等政府機構明天將向聯邦眾議院進行機密簡報，內容有關中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）滲透美國電信公司、竊取通話資料。
路透社報導，聯邦調查局（FBI）、國家情報總監辦公室（ODNI）、聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）、國家安全會議（NSC）和網路安全和基礎設施安全局（CISA）都將出席這場定於美東時間明天下午2時15分舉行的閉門簡報會。
上述機構上週也向聯邦參議員院舉行類似的閉門會議。
白宮上週表示，美國至少有8家電信公司和電信基礎設施公司受到影響，有大量美國人的「詮釋數據」（metadata）在這場全面性網路間諜活動中被竊。
民主黨籍聯邦參議員議魏登（Ron Wyden）在上週簡報會後告訴媒體說，他正在研擬有關此一問題的立法草案。
聯邦參議員凱西（Bob Casey）則表示，他對這種入侵行為「非常擔憂」，而國會可能要到明年才能因應這個問題。
中國官員先前形容這些指控為假消息，並表示北京「堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊和網絡盜竊行為」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131210
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