中國駭客事件威脅國安 美參議院小組將舉行聽證會

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦參議院隱私、技術暨法令司法小組委員會明天將舉行聽證會，探討包括最近涉及美國電信公司的中國駭客事件。

路透社報導，聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）辦公室表示，這場由布魯門塔主持的聽證會將檢視「中國駭客行動與影響力對我國民主、國家安全和經濟」構成的威脅，又說「由於馬斯克（Elon Musk）愈來愈深入參與政府事務，布魯門塔打算對馬斯克可能與中國有利益衝突提出疑慮」。

身兼電動車製造商特斯拉（Tesla）、社群媒體平台X與火箭公司太空探索科技公司（SpaceX）負責人的馬斯克，在選戰期間成為美國總統當選人川普的一大支持者。川普指派他共同執掌新創設的政府效率部（Department of Government Efficiency），「以削減過多法規、減少浪費性支出並調整聯邦機構」。

今年4月訪問中國的馬斯克，據稱曾提議將特斯拉的先進駕駛輔助系統安裝在無人駕駛計程車Robotaxi中，在中國進行測試。他沒有立即回應置評要求。

這場聽證會出席者將包括CrowdStrike高級副總裁麥爾斯（Adam Meyers）、電信產業協會（Telecommunications Industry Association）執行長史特林（David Stehlin）、顧問公司戰略風險（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）以及喬治城大學（Georgetown University）安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technology）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）。

美國有關當局13日表示，與中國有關的駭客在入侵為數不詳的電信公司系統後，攔截了供美國執法機構使用的監控資料。

根據美國聯邦調查局（FBI）與美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）發布的聯合聲明，駭客入侵「多家電信公司」的網路，竊取美國客戶通話紀錄和通訊內容，這些資料來自「主要參與政府或政治活動的少數人士」。

這樣的聲明證實了先前廣泛的媒體報導，也就是中國駭客據信對執法機關用於監視美國電信的攔截系統開了後門。

在此之前，有報導指出中國駭客鎖定當時為總統與副總統候選人的川普與范斯（JD Vance），以及其他高階政治人物的電話，使得美國電信基礎設施安全性廣受質疑。

美國政府與其他國家聲稱中國利用駭客入侵外國電腦系統，但北京當局一概否認。

一群跨黨派的美國國會議員上月要求AT&T、威瑞森通訊公司（Verizon Communications）與流明科技（Lumen Technologies）回答美國寬頻提供商的網路據稱遭駭的問題。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1131119