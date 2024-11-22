多家電信公司疑遭中國駭入 參議員：美國史上最嚴重

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國多家電信公司疑遭與中國有關的駭客入侵，聯邦參議院情報委員會主席華納今天告訴「華盛頓郵報」，這是「到目前為止，我們國家史上所經歷最嚴重的電信駭客攻擊事件」。

路透社報導，根據美國聯邦調查局（FBI）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）本月13日發布的聯合聲明，駭客破壞「多家電信公司」網絡，並自「主要從事政府或政治活動的少數個人」那裡竊取通話紀錄與通訊資訊。

也有媒體報導，中國駭客先前鎖定當時仍在競選總統、副總統的川普（Donald Trump）與范斯（JD Vance），還有其他高階政要的電話，引發外界對美國電信基礎設施安全性的廣泛疑慮。

美國聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）告訴華盛頓郵報（The Washington Post）：「中國持續滲透全球各地的電信系統，竊取海量數據。」

華納接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時還指出，由於駭客能竊聽通話、閱讀簡訊，這次美國電信公司遭駭程度，比現任總統拜登（Joe Biden）政府所承認的更加嚴重。

華納向紐時表示，美國電信網絡依然門戶洞開，或說多數仍是如此。

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「華爾街日報」（The Wall Street Journal）先前曾陸續報導，與中國情資系統有關的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）入侵美國寬頻網路業者威瑞森通訊（Verizon Communications）、AT&T和流明科技（Lumen Technologies），滲入美國法院為進行刑事或國安調查的監聽系統。

鹽颱風入侵美國寬頻網路，讓官員感到震驚；前任國安官員提到，如果外國情資偵蒐系統也被侵入，將是美國最高層級的反間諜工作失敗。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131122