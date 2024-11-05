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新加坡電信遭網攻 傳中國政府支持駭客組織所為

2024/11/5 22:02
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（中央社新加坡5日綜合外電報導）路透社今天引述彭博報導，中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」今年6月成功侵入「新加坡電信」，這是中國攻擊全球電信公司與重要基礎設施營運商的連串行動之一。

報導引述2名消息人士說法指出，調查人員相信，新加坡電信（SingTel）遭入侵，是稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客組織所為。

新加坡電信發言人透過電子郵件告訴路透社，「今年6月偵測到惡意軟體，隨後進行處理並通報有關當局。這起事件中沒有資料外洩，客戶服務也未受影響。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇告訴彭博（Bloomberg），他不了解這起事件的詳細情況，不過中國一如既往地「堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊和網絡盜竊行為」。

北京方面強調，中國網路安全機構曾公布證據，證明「伏特颱風」的背後是國際勒索軟體組織。「伏特颱風」也曾駭入美國多項重要基礎設施網路，包括電信與能源等。

據彭博報導，新加坡電信遭駭事件，據信是中國日後對美國電信公司發動攻擊的測試。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131105

彭博
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