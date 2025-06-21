MLB大谷翔平挨球吻 教士右投斯瓦瑞茲遭禁賽3場
2025/6/21 13:34（6/21 14:18 更新）
（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士與洛杉磯道奇本週舉行系列賽時發生火爆場面，MLB今天宣布教士右投斯瓦瑞茲遭禁賽3場，教士總教練席爾特與道奇教頭羅伯茲各遭禁賽1場。
路透社報導，斯瓦瑞茲（Robert Suarez）昨晚比賽9局下投球擊中道奇球星大谷翔平，被認定為蓄意而遭禁賽3場，外加金額未公開的罰款。
斯瓦瑞茲砸中大谷翔平，被認為是在回應9局上道奇新秀李特（Jack Little）對教士主砲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球事件，這起事件引發板凳清空，爆發推擠場面。
透過 Google News追蹤中央社
大聯盟表示，席爾特（Mike Shildt）與羅伯茲（Dave Roberts）因缺乏運動家精神的行為導致板凳清空事件遭禁賽1場，並處以金額未公開的罰款。
斯瓦瑞茲正對禁賽懲罰提出上訴。不過，道奇今晚迎戰華盛頓國民、教士在主場對陣堪薩斯皇家時，兩隊的總教練必須執行禁賽處分。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140621
- MLB大谷翔平挨球吻 教士右投斯瓦瑞茲遭禁賽3場2025/06/21 13:34
- 2025/06/19 15:47
- 2025/06/17 13:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
大谷翔平湖人球衣合成照洗版社群 道奇教頭：放過他吧