大谷翔平湖人球衣合成照洗版社群 道奇教頭：放過他吧

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇老闆將收購NBA洛杉磯湖人，社群媒體隨即被「大谷翔平披上湖人戰袍」的合成照洗版，道奇隊總教練羅伯茲對此笑說，「放過他吧！」

美聯社報導，羅伯茲（Dave Roberts）笑著說：「別打大谷（翔平）的主意。他們（湖人）已經有夠多身穿紫金戰袍的超級球星了，放過他吧。」

道奇大股東華特（Mark Walter）傳出將豪擲100億美元，從巴斯（Buss）家族手中收購湖人多數股權，消息一出，社群媒體迅速湧現大谷身穿湖人球衣的合成照。

福斯棒球球評魏蘭德（Ben Verlander）在X平台貼文說：「我們真的快看到大谷翔平在耶誕節為湖人砍下50分了，活著真好！」

有人開玩笑說，大谷可以成為「棒籃雙棲」，也有球迷好奇，「湖人會讓他打2號還是3號位？」還有網友感謝大谷選擇將10年7億美元合約的大部分薪資延後領取，說「他把錢都留在華特的口袋裡，好讓他收購並拯救湖人。」

湖人已有日籍前鋒八村壘。羅伯茲說：「我想湖人已經有八村壘作為日本代表，我們讓大谷專注在棒球就好。」

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去年12月，大谷夫婦曾到場觀賞湖人比賽，並獲贈客製球衣。他的妻子田中真美子曾效力日本女籃聯賽富士通紅浪隊（Fujitsu Red Wave）。

至於是否期待自己也能坐在場邊觀賞湖人賽事，羅伯茲笑說：「我相信現在很多人都在聯絡華特，我可能也會把自己加到名單上。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1140619