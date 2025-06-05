大谷翔平被叫進辦公室以為闖禍 道奇教頭送驚喜[影]

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天在Instagram上傳一段影片，當中可見教頭羅伯茲送他女兒一輛粉紅保時捷玩具車，被叫進辦公室的大谷說他還以為自己闖禍。

美聯社報導，羅伯茲（Dave Roberts）今天說：「我們之間會互開小玩笑…但這次是送寶寶禮物。」

影片中可見大谷進入辦公室看到羅伯茲送的禮物時又驚又喜，他向羅伯茲致謝，還說「我以為我闖禍了」。

羅伯茲在日本出生，昔日效力道奇時創下隊史日本出生球員最多全壘打紀錄，大谷去年5月打破他的紀錄，當時羅伯茲開玩笑說，大谷應該送他一輛保時捷。大谷欣然答應，不過他送到羅伯茲辦公室的車子是一輛紫色保時捷玩具模型。

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大谷今年2月又送羅伯茲一輛藍色保時捷，這次是大一點的玩具車，而且刻意停在羅伯茲的停車位。

大谷與妻子田中真美子今年4月19日喜獲千金，成為新手爸媽。羅伯茲談到大谷收到粉紅保時捷的反應時說：「他非常感激。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140605