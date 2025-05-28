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大谷翔平連3戰全壘打 最速20轟領先大聯盟

2025/5/28 11:00
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（中央社克里夫蘭27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平今天將個人本季全壘打紀錄推升至20支，持續領先大聯盟。不過他今天並沒有像前2場一樣在第1局就開轟。

綜合大聯盟官網與美聯社報導，道奇今天續戰克里夫蘭守護者，大谷第1局面對守護者先發投手畢比（Tanner Bibee）遭到三振，第2局則是領到故意四壞球。

不過大谷第4局轟出362英尺的反方向全壘打，將全隊領先擴大至4比0。他同時也因為這一轟，本季全壘打支數來到20，成為本季首位達到20轟的球員。

今天的比賽是道奇本季的第55場，大谷左外野方向的2分全壘打讓他成為隊史第3名能在前55場比賽完成至少20轟的球員。先前的霍吉斯（Gil Hodges）在1951年達成21支，2019年的貝林傑（Cody Bellinger）則是20支。

這是大聯盟球員第64次在同一時間範圍完成20轟，亦是自2023年紐約大都會的阿隆索（Pete Alonso）以來的第1次。

今天比賽之前，大谷最快的單季20支全壘打出現在2021年的洛杉磯天使隊，當時他花了70場比賽達陣。

另一方面，這也是大谷本季第2次，也是自2018年自日本轉戰大聯盟以來，第10次連續3場都有全壘打表現。

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這同時也是左打的大谷本季第4次打出反方向（左外野）全壘打。他在大聯盟245支全壘打中，有37支是打到左外野。

這場比賽道奇最後是以9比5獲勝，對戰守護者連拿2勝。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140528

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