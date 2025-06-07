大谷翔平4打數1安打 道奇全場10安仍遭紅雀5比0完封

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（中央社聖路易6日綜合外電報導）洛杉磯道奇今天遠征聖路易出戰紅雀，全場10支安打比紅雀多3支，卻一分未得。紅雀先發投手葛瑞6.1局被敲8安無失分，道奇強棒大谷翔平4打數1安打，終場紅雀5比0完封道奇。

美國職棒大聯盟（MLB）這場比賽因雨延後1小時17分鐘後才開始。聖路易紅雀打者帕赫斯（Pedro Pagés）2局下敲出兩分全壘打，康崔拉斯（Willson Contreras）第8局擊出本季第6轟，亞瑞納多（Nolan Arenado）也有3安的猛打賞表現。

紅雀自5月4日以來戰績21勝9負，在國家聯盟最為突出。

葛瑞拿下勝投後，本季7勝1負。他主投6.1局被打8支安打，投出5次三振、沒有保送。這是他生涯8次先發對戰道奇的第2勝。

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道奇全場有多達10支安打，紅雀僅有7支，這也是道奇自2011年以後，首次出現單場10安卻一分難求。第3局時，大谷和貝茲（Mookie Betts）接連敲安，不過葛瑞三振了弗利曼（Freddie Freeman）與耶南德茲（Teoscar Hernandez），接下來蒙西（Max Muncy）右外野飛球被接殺，也結束道奇本局攻勢。

兩隊明天將繼續進行3連戰的第2場，道奇推出6勝4敗的山本由伸主投，紅雀則以費德（Erick Fedde）應戰。（譯者：屈享平/核稿：徐崇哲）1140607