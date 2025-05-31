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道奇洋基重演世界大賽戲碼 大谷翔平、賈吉首局雙雙開轟創紀錄

2025/5/31 13:57（5/31 14:21 更新）
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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟今天端出超級戲碼，去年世界大賽死對頭的道奇與洋基今天狹路相逢，兩隊重砲大谷翔平與「法官」賈吉第1局就雙雙開轟創下歷史紀錄，最終道奇是以8比5獲勝。

這場重演世界大賽戲碼的跨聯盟系列賽，作客的紐約洋基第1局就由賈吉（Aaron Judge）轟出陽春砲，本季第19轟出爐。不過道奇的大谷下半局馬上還以顏色，同樣在首打席回敬1支中外野方向全壘打，雙方不但先以1比1戰平，同時也寫下大聯盟史上兩位尋求衛冕聯盟年度MVP的選手首次在同場對戰的第1局雙雙開轟。

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大谷第1局轟出本季第21支全壘打後，洋基第2局又回敬2支全壘打多添3分。雙方一陣你來我往，大谷第6局本場第2轟出爐，除以22支全壘打繼續領先全聯盟外，本局結束後，道奇也以6比5反超洋基。

這場比賽雙方總共擊出6支全壘打，最終道奇是以8比5獲勝。大谷5個打數2支安打2分打點，打點都是來自全壘打；賈吉5個打數2支安打1分打點，打點也是來自全壘打。雙方明天將繼續在道奇球場進行3連戰第2戰。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140531

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