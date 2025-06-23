大谷翔平主投1局飆2K 開轟灌5打點道奇勝國民

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平今天再次登上投手丘，投出無安打1局、三振2人，只讓1名跑者因隊友失誤而上壘。此外大谷翔平也以打者身分上場狂轟5個打點，助道奇13比7擊敗華盛頓國民。

美聯社報導，大谷翔平在洛杉磯市奇瓦士山谷（Chavez Ravine）道奇球場（Dodger Stadium）迎戰國民，他在這場比賽共投了18球，其中有12次好球，1次暴投。

在國民第1棒艾布蘭（C.J. Abrams）擊出滾地球出局後，隊友貝茲（Mookie Betts）因陽光耀眼關係，無法接到國民第2棒伍德（James Wood）的飛球，讓伍德上到壘包。

不過，大谷沒有受到影響，接著三振小賈西亞（Luis García Jr.）和洛威（Nathaniel Lowe），結束了這一局。

結束投球後，大谷翔平在1局下以第1棒打者面對華盛頓先發投手索羅卡（Michael Soroka），遭三振出局。

道奇在2局上派出卡斯帕里斯（Ben Casparius）替換大谷翔平投球。大谷翔平今天球速最快來到98.8英里（159公里），他在首次登板時還飆到100英里，以變化球結束他的兩次三振。

大谷翔平今天4次站上打擊區，包含8局下1發兩分砲共灌進5分打點。

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大谷翔平16日對陣聖地牙哥教士第1局投了28球，被擊出2支安打，失1分，這是他2023年以來首度登上投手丘。

在對陣國民之前，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，目前還沒有確定延長大谷翔平投球局數的具體時間表。（譯者：林沂鋒/核稿：徐睿承）1140623