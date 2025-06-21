台鐵23日漲票價 Taiwan PASS、遺失物迴送費同步漲

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台鐵23日起調漲票價，其中台北至高雄自強號漲至994元、台北至花蓮為583元，Taiwan PASS台鐵系列產品將同步調漲，而行李包裹運費、遺失物迴送費與保管費也將上調。

台鐵公司董事會今年2月5日通過票價調漲案，交通部費率委員會於2月21日審議通過，新票價6月23日起上路，這也是台鐵30年來首度調漲，而台鐵也將在6月26日起進行年度改點，共調整386列次。

台鐵這波票價平均調幅26.8%，為減輕對中長程旅客影響，台鐵表示，這次票價合理化方案實施遞遠遞減訂價制度，其票價也較高鐵及國道客運便宜。

根據台鐵官網公布票價表，以區間車為例，台北到基隆從新台幣41元漲至62元，台北到桃園42元漲至63元、台北到新竹從114元漲至163元。

自強號部分，台北到高雄從843元漲至994元，台北到花蓮從440元漲至583元，而台鐵另提供設籍花東會員優惠措施，自6月23日起購買搭乘起訖任一站位於花蓮和平至台東大武間對號列車，享有平日點數回饋8倍，假日點數5倍回饋。

因應台鐵23日起票價調漲，觀光署推出3款Taiwan PASS台鐵系列產品也將同步進行價格調整，漲幅介於5.6%至31.5%，其中亮點EasyGo版漲最多，從1900元漲至2500元。

不僅如此，台鐵將在23日起同步調漲包裹運送運費，其中普通包裹運費，運送300公里以內，運費從70元漲至100元，至於旅客行李或隨身物品以包裹託運時，運費也從35元漲至50元。

台鐵表示，由於遺失（留）物迴送是依據台鐵包裹運送契約收費，因此迴送費將同步調整，重量限制10公斤以下，每次遺失（留）物件數2件以內時，按旅客包裹運費並對照運送里程，每件從35元調整為50元；至於延誤領取保管費（免費保管D+2日），每日從25元調整為45元。

此外，台鐵日前更新旅客運送契約，也將在23日同步實施，未來若列車故障或不可歸責於旅客事由而中止乘車，或改乘所持車票表定開車時間2小時內其他列車或車廂種類，旅客可在1年內退票免收手續費（退票金額另參考退票基準）。

台鐵解釋，依據旅客運送契約第33點第1項第1款，上述所指「旅客」為受影響旅客，若發生落軌事故時，落軌者應非上述所指的旅客，但受落軌事故影響的其他旅客可適用。

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台鐵表示，依據旅客運送契約第33點第1項第3款，未來列車誤點逾10分鐘或開車時間未定，旅客於票面起程站放棄搭乘者，也可申請全額退票，免收手續費，並不限制列車誤點原因。

至於持電子票證、定期票旅客如遇到列車晚點，台鐵表示，旅客在起程站放棄搭乘者，電子票證得於離開車站付費區前，至補票口辦理0元解卡，定期票可直接靠卡感應出站。（編輯：林恕暉）1140621