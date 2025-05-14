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台鐵推會員新制 補差價換票、點數折抵上限升級

2025/5/14 10:15（5/14 10:18 更新）
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圖為一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）
圖為一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）台鐵今天指出，針對會員將推出補差價換票機制及點數折抵上限從30%調高至50%，其中補差價換票機制將自5月15日實施，點數折抵優惠將於6月23日上路。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，為提升會員於使用點數折抵換票時的彈性與便利性，推出「會員服務優化2.0」首波措施，內容包括補差價換票機制及點數折抵上限調整。

台鐵表示，以往會員若使用點數折抵購票後需變更車票，若新舊票價不同，須先辦理退票再重新購票，流程繁瑣，新制上路後，僅需補足票價差額，即可升等搭乘更高等級列車（例如升等體驗騰雲座艙），這部分從15日起上路。

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台鐵指出，6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%優惠，讓累積的點數發揮更高效益。

台鐵表示，這次會員服務優化措施，不僅協助旅客因應行程臨時變動，透過補差價換票機制彈性調整班次與升級車廂，也同步放寬點數折抵上限，讓會員於購票時更省、更划算，回饋更實在。（編輯：戴光育）1140514

#台鐵
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