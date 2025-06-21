台鐵23日漲票價 愛心孩童票同步走入歷史【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯、沈佩瑤台北21日電）台鐵23日將調漲票價，而票價僅全票四分之一的愛孩票將喊卡。台鐵表示，考量兒童票已有優惠，為避免重複優惠，因此取消愛孩票，民團憂心恐增加身障者家庭負擔，盼能維持愛孩票。

根據台鐵旅客運送契約規定，愛心票、愛陪票、敬老票及兒童票享有全票半價優惠，不符合上述購票資格的旅客應購買全票。

值得注意的是，台鐵針對6至12歲且領有身障手冊的兒童，另設有票價僅全票四分之一的「愛心孩童票」，未來將走入歷史。

台鐵新票價將在6月23日起上路，台鐵告訴中央社記者，考量逃票問題嚴重，加上原本兒童票已有優惠，為避免重複優惠，因此23日起將取消愛孩票。

台鐵指出，過往都是由台鐵負擔差額，因台鐵已經公司化，若需維持愛孩票，應由主管機關編列經費補助。

觀察台鐵旅客運送契約規定，旅客可同時符合各種優惠（含優待）時，僅得擇一適用，除公司另有公告及規定外，不得重複優惠。

「很多家長不知道有這個票種。」台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長周淑菁接受中央社記者電訪時指出，這次是接獲家長陳情才得知，愛孩票價格是兒童票的一半，等同僅四分之一正常票價。

為進一步了解取消愛孩票，對實際使用家庭造成的影響，周淑菁說，今天將回饋意見蒐集表單放上網，目前約30名家長回饋，主要用在就醫、復健等往返，且每週至少使用3次，使用率不低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周淑菁說，初步詢問台鐵得到的回覆，一個是說依相關法令，現在已有兒童票與身障票優惠可擇一使用，另外就是交通部沒有給予補助，台鐵因此得自行負擔虧損。

她直言，台鐵提供資料顯示，使用人次從5、6年前剛推出時有10多萬人次，下降到現在僅約3萬多人次，認為虧損應隨之減少，然而對身障者家庭來說，交通成本卻是不小的負擔，盼台鐵可以考慮維持愛孩票，將持續溝通協調。（編輯：李亨山）1140621