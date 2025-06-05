台鐵花東會員最高點數8倍回饋 相當票價92折

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台鐵票價6月23日起調漲，原針對設籍花東會員提供3至5倍回饋，行政院今天拍板加碼，平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍。台鐵表示，點數折抵後相當於原票價92折、95折優惠。

台鐵票價6月23日起調漲，平均調漲幅度26.8%，以台北至花蓮自強號為例，原本票價新台幣440元，調漲後為583元。

台鐵原先推出花東會員優惠措施，乘車日自6月23日起，設籍於花蓮縣或台東縣會員旅客，搭乘起訖任一站位於花蓮和平至台東大武間對號列車，可享有平日（週一至週四及補班日）點數回饋5倍，假日（週五至週日、連假及前一天）點數享3倍回饋。

交通部今天在行政院會報告「TPASS推動成效及台鐵花東優惠措施」，行政院長卓榮泰考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸需求，指示花東居民點數優惠方案，假日調整為5倍、平日則達8倍。

台鐵發布新聞稿表示，平日每消費新台幣50元原獲1點，加倍後可獲得8點，相當於票價92折優惠，假日加倍後可獲得5點，相當於票價95折優惠，旅客可於訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動，點數累積無上限，可折抵票價及網購鐵路商品，最多可折抵下次購票50%票價。

旅客在申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為實名制車票，若需更換班次，最遲請於票面開車前30分鐘至售票窗口換票。

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台鐵指出，花東居民即日起已可加入會員，並於訂票後、付款前確認完成「會員點數倍數送」申請，以確保享有專屬優惠，台鐵也將於東部各大站點設立專屬窗口，臨櫃辦理加入會員。

另外，台鐵提醒，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗，若拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收50%票款，原票回饋點數也將被收回，且不得辦理退票。（編輯：管中維）1140605