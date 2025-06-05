加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴苡任聲請罷免連署假處分 法院駁回：找錯機關、不符要件
首頁 / 地方

台鐵花東會員點數回饋加碼 陳瑩：票價優惠仍無感

2025/6/5 17:53（6/5 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵票價將於23日起調漲，行政院加碼設籍花東會員平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍，點數折抵後相當於原票價92折、95折優惠。民進黨立委莊瑞雄（前右）表示，政府加碼代表確實聽見花東人民聲音，願意做出修正，但不便民老問題依舊。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月5日
台鐵票價將於23日起調漲，行政院加碼設籍花東會員平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍，點數折抵後相當於原票價92折、95折優惠。民進黨立委莊瑞雄（前右）表示，政府加碼代表確實聽見花東人民聲音，願意做出修正，但不便民老問題依舊。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台鐵票價將調漲，行政院加碼設籍花東會員平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍；民進黨立委陳瑩指等於票價最高打92折，優惠仍無感，莊瑞雄則說加價後再點數補貼，對經濟弱勢者仍是沉重負擔。

台鐵票價6月23日起調漲，原針對設籍花東會員提供3至5倍回饋，行政院今天拍板加碼，平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍，點數折抵後相當於原票價92折、95折優惠。

陳瑩透過新聞稿表示，台鐵票價調漲後，台北至台東票價將自現行783元調升至936元，台北至花蓮則由440元調升至583元；台北至台東來回票價增加新台幣306元，點數僅回饋144元，優惠仍無感，且未將花東旅外民眾納入。

陳瑩指出，雖然可以看到交通部朝提高降價方向努力，但折扣與漲價幅度不成比例，對於長期缺乏便利交通運輸的花東居民而言，仍存在未體恤交通不便的漲價剝奪感。

莊瑞雄表示，政府加碼代表確實聽見花東人民聲音，願意做出修正，但不便民老問題依舊，像是折扣要透過會員點數認證、點數累積於下次搭乘才可使用、身分證字號為U、V開頭非設籍花東者仍未納入，對於長輩、數位落差族群與偶爾搭乘者也不夠友善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

特別是對花東居民而言，台鐵不是觀光體驗，而是生活日常，是通勤、就醫、就學基本需求，加價後再點數補貼，對經濟弱勢者而言仍是沉重負擔。

莊瑞雄呼籲交通部應正視東西部交通發展不平均問題，尤其是台鐵北迴與南迴雙軌化工程一定要盡快完工，讓台鐵不只票價上漲，服務與建設也要一併升級。（編輯：陳仁華）1140605

#莊瑞雄
#台鐵
#民進黨
#交通部
#行政院
#花東
#陳瑩
延伸閱讀
台鐵花東會員最高點數8倍回饋 相當票價92折
陳瑩
罷免二階未送件 陳瑩伍麗華感謝族人並要朱立倫道歉中選會：罷免陳瑩伍麗華二階連署書未送 逾期不受理
莊瑞雄
立院司法及法制委員會審國安會預算 2分鐘完成解凍立院委員會解凍考試院監察院人總法務部預算 僅1案待處理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：