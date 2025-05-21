台東知本山區金針花搶先開 履歷認證好看又好吃

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東今年的金針花季登場，知本山區天山農場金針花搶先開，目前花開7成，將延續到7月，接著由太麻里金針花接續。

天山農場的金針品種是台東7號，花期約在每年5月初，產期與高山金針錯開，有利於改善花期缺工採摘鮮蕾及避開颱風豪雨等天然災害的問題，一般品種的金針花約在8月初開始開花。

台東縣農會與農糧署東區分署為行銷及推廣平地金針與產銷履歷農糧產品，今天在天山農場辦理金針食農教育暨在地農特產推廣活動，將台東慢活文化和當令食材結合，邀請飯店主廚設計多道金針創意料理，以餐會形式實踐產地到餐桌的理念。

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農糧署東區分署長林美華表示，這次活動選在金針產地舉辦，邀請花東料理達人集思廣益將產履金針與多項在地產履農產品 （如小米、洛神、薑、番茄等）結合，烹煮多道創意料理並端上餐桌，期盼透過一系列推廣活動提升農產品價值與銷售量，對農民收益及消費者食用安全起相輔相成之效。

台東地區農會表示，天山農場是台東第一個產銷履歷金針農戶，所種植的金針菜品種為「金針菜台東7號」，顏色橙黃鮮豔，口感鮮甜、耐保存，花蕾適合無硫加工，透過可溯源的產銷履歷驗證機制讓消費者吃得更安心。（編輯：龍柏安）1140521