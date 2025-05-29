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台鐵花東優惠立委批無誠意 交長允通盤檢討

2025/5/29 16:44（5/29 17:11 更新）
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立委陳瑩指出台鐵宣布花東居民回饋優惠方案，換算北東線最多省下不到百元，這稱不上優惠，毫無誠意。圖為5月7日陳瑩 （左）與交通部政務次長兼國營台灣鐵路股份有限公司代理董事長伍勝園 （右）討論台鐵票價的狀況。（陳瑩國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月29日
立委陳瑩指出台鐵宣布花東居民回饋優惠方案，換算北東線最多省下不到百元，這稱不上優惠，毫無誠意。圖為5月7日陳瑩 （左）與交通部政務次長兼國營台灣鐵路股份有限公司代理董事長伍勝園 （右）討論台鐵票價的狀況。（陳瑩國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月29日
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（中央社記者盧太城、余曉涵台東縣29日電）台鐵公布花東優惠方案，北東線最多省下不到百元。立委陳瑩今天表示毫無誠意，立委莊瑞雄也感失望；交通部長陳世凱說，尊重台鐵的規劃，對外界意見會通盤檢討。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，她日前多次向交通部建議，應針對花東地區量身打造票價優惠方案，但台鐵昨日公布的方案，台東到台北的車票省下不到百元，台鐵毫無誠意，根本無視東部居民長期處於交通不便的差別待遇。

陳瑩表示，台鐵自1995年以來，近30年未調整票價。根據行政院於4月7日核定的台鐵票價調整方案，自6月23 日起，自強號票價平均將調漲26.8%。其中，台北至台東票價將自現行783元調升至936元，台北至花蓮則從440元調升至583元。

依據台鐵公布的優惠方案，花東居民若加入台鐵會員，最多可享5倍點數回饋，折算後台北至台東來回票價可省約新台幣90元，這樣的價差對花東居民「真的無感」。

陳瑩表示，儘管台鐵引入「遞遠遞減」機制，使長程路線的漲幅略為降低，但對高度依賴台鐵的花東民眾而言，整體負擔仍相當沉重。漲價後，台北至台東來回票價增加306元，在多重限制下，來回最多僅能省下90元，不到漲幅的三分之一。

花東地區交通選擇相當有限，相較西部擁有高鐵、捷運與完善公路網，差距明顯。陳瑩指出，東部民眾在通勤、就醫、就學與返鄉等日常交通需求，高度依賴台鐵，此波票價調漲即使加上優惠，對花東居民仍顯「不公平」。

陳瑩表示，她2日質詢交通部長陳世凱時，陳世凱承諾將以實名制方式提供花東優惠，但昨日台鐵公布的方案，不僅優惠幅度未如預期，且排除身分證字號開頭為「U」與「V」、目前旅居外地的花東民眾。她呼籲交通部應立即檢討方案，擴大優惠幅度，並將具有花東戶籍但旅居外縣市的民眾一併納入。

陳瑩表示，應加速完成花東鐵路雙軌電氣化工程，提升服務品質與行車安全，讓台東民眾享有更便捷的交通環境。在確保交通平權的前提下，討論票價調整才不會進一步加深居民的不公平感受。

民進黨籍立法委員莊瑞雄也透過新聞稿表示，今年3月的施政總質詢與4月的交通委員會質詢時，他已再三提醒交通部與行政院，東部的交通不能以西部的邏輯設計制度，並明確提出應提供「立即、有感、無門檻」的優惠方式，當時也獲得部會首長的正面回應，如今卻僅推出這樣的方案，實在令人失望。

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交通部長陳世凱今天視察端午疏運時接受媒體聯訪表示，尊重台鐵公司的規劃，其實過去10幾年來，花東鄉親並沒有台鐵車票的價格優惠，這也是歷史上第一次。

陳世凱表示，考量403地震造成交通運具上不便，也希望花東的觀光可以更好，他也很感謝台鐵的幫忙，對於外界提出的花東優惠建議，會通盤來檢討。（編輯：吳素柔）1140529

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台鐵宣布花東居民回饋優惠方案，換算北東線最多省下不到百元，立委莊瑞雄（圖）感到失望，並提出補貼應直接反映票價上等四大主張，要求台鐵檢討調整方案。（莊瑞雄國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月29日
台鐵宣布花東居民回饋優惠方案，換算北東線最多省下不到百元，立委莊瑞雄（圖）感到失望，並提出補貼應直接反映票價上等四大主張，要求台鐵檢討調整方案。（莊瑞雄國會辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月29日
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