花東會員優惠年需1億 台鐵擬申請基金補貼

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵票價將在6月23日起調漲，為了減輕花東民眾負擔，台鐵日前宣布推花東會員優惠。根據台鐵精算，花東會員優惠1年經費約新台幣1億元，預計將向國發會申請花東基金補貼。

台鐵新票價將於6月23日上路，為30年來首次調漲，平均調幅26.8%，以台北至花蓮自強號為例，原本票價440元，調漲後為583元，由於東部地區交通工具選項較西部少，先前有立委呼籲應給予花東居民優惠票價，行政院日前已指示台鐵研議。

台鐵公司昨天宣布，同步推出花東會員優惠，設籍花東的旅客，平日點數回饋高達5倍，假日點數享3倍回饋，但訂票起、迄任一站須在花東地區，旅客點數最多可折抵下次購票50%票價。

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知情人士表示，根據台鐵精算，花東優惠預計經費為1億元，將向國家發展委員會申請花東地區永續發展基金補貼，且優惠是因應地震後要減輕花東居民負擔，因此並非是長期措施，此外，屏東及宜蘭也向台鐵爭取納入優惠方案。

台鐵總經理馮輝昇出席「2025第10屆鐵路便當節-鐵路商品」展前記者會接受媒體聯訪時指出，花東優惠措施是依照行政院函示推出的優惠方案，原則上目前就是透過會員的點數加倍送的方式給予優惠，減輕當地民眾負擔。（編輯：管中維）1140529