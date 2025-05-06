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台鐵花東居民優惠 卓榮泰：保證新票價上路前會確定

2025/5/6 10:36
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（中央社記者王承中台北6日電）台鐵新票價將於6月23日上路，國民黨立委黃建賓關注花東居民專屬優惠，呼籲用花東基金補貼，不要無感的會員制點數優惠。行政院長卓榮泰今天表示，交通部正在研擬方案，他可以保證，對花東居民的優惠方案一定會在6月新票價上路前就確定。

台鐵新票價將於6月23日上路，行政院指示台鐵研議花東居民專屬優惠。台鐵公司擬採實名制及加倍給予會員點數，希望與新票價同步上路。台鐵票價30年來首漲，平均漲幅26.8%，並採遞遠遞減，根據台鐵已公告的新票價，台北到台東自強號單程從新台幣783元漲至936元，漲幅19.5%。

立法院會今天繼續進行總質詢，關於台鐵花東居民專屬優惠，國民黨立委黃建賓指出，根據目前揭露的資訊，規劃方案仍只有會員制點數加倍。現行台鐵會員折抵是每消費50元，累積1點，2點折1元，等於每消費100元，才能折抵1元，也就是1%回饋，即便未來加倍，也只有2%回饋。

黃建賓表示，這次台鐵票價調整，台北到台東單趟就漲153元，來回就是306元。如果依照現行台鐵規劃的花東優惠方案，單趟僅回饋18.7元，根本杯水車薪，讓花東居民無感，且很多長者也不會操作智慧型手機。

黃建賓指出，東部的大眾運輸只有鐵路跟飛機，且鐵路安全性也無法跟西部比，東部人不會接受台鐵統一調漲票價，他很早就呼籲用花東基金專款專用的補貼方式，給予花東居民優惠票價，國發會、交通部也認為是可行的方向，交通部內部也有討論。

黃建賓表示，要求交通部必須在台鐵新票價上路前，規劃好花東優惠票價方案，並且要直接補貼或折扣，而不是只有讓民眾無感的會員制點數優惠，交通部也必須立刻與國發會研議，有關花東基金的補貼事宜。

卓榮泰表示，西部的交通選項比東部多，基於此點，有關票價的部分，他也請交通部對花東居民要有另外的想法。如果如黃建賓所述，回饋只有2%，他也覺得不甚合理，但他所知道，交通部正在研擬的方案絕對不是這樣。

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卓榮泰指出，請給交通部一點時間，他可以保證，對花東居民的優惠方案一定會在6月新票價上路前就確定，沒有所謂系統銜接不上的問題，一定要開始適用。

列席的交通部長陳世凱表示，台鐵的加倍，不是只有1倍，而是好幾倍，可能是4倍、5倍，不會只有2%。行政院有特別交代要對花東居民要多些優惠，然後平日、假日要有彈性，所以平日的優惠又會更多，台鐵都有在研議。（編輯：楊蘭軒）1140506

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