台鐵推花東會員優惠 特定條件享3至5倍點數回饋

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台鐵票價將在6月23日起調漲，台鐵公司今天宣布，同步推出花東會員優惠，設籍花東的旅客，平日點數回饋高達5倍，假日點數享3倍回饋，但訂票起、迄任一站須在花東地區。

台鐵新票價將於6月23日上路，為30年來首次調漲，平均調幅26.8%，以台北至花蓮自強號為例，原本票價440元，調漲後為583元，由於東部地區交通工具選項較西部少，先前有立委呼籲應給予花東居民優惠票價，而行政院日前已指示台鐵研議。

為照顧花東地區居民交通需求，台鐵發布新聞稿宣布，推出花東會員優惠措施，乘車日自6月23日起，凡訂票人為台鐵會員，且訂票人及乘客皆設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位於花蓮和平至台東大武間的對號列車車票者，可於訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動，最多可折抵下次購票50%票價。

其中，假日（週五、非補班日週六及週日、國定假日、連續假期期間及其前一日）點數享3倍回饋，平日（週一至週四及補班日）回饋高達5倍。

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台鐵會員採實名制，會員購買對號列車票，每50元可換1點，每2點可折抵1元，可於下次訂票抵用，以台北至花蓮自強號新票價為例，花東會員優惠新制上路後，平日、假日分別可獲得55點、33點。

台鐵表示，建議花東居民及早加入會員，並於訂票後、付款前確認完成「會員點數倍數送」申請，以確保享有專屬優惠，台鐵將在東部各大站點設立協助窗口，服務有需要旅客。（編輯：李亨山）1140528