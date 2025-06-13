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同步台鐵票價調漲 Taiwan PASS漲幅最高31.5%

2025/6/13 11:05（6/13 11:50 更新）
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因應台鐵票價將在23日調漲，觀光署宣布，Taiwan PASS台鐵系列產品也將同步調漲，圖為台鐵台北車站。（中央社檔案照片）
因應台鐵票價將在23日調漲，觀光署宣布，Taiwan PASS台鐵系列產品也將同步調漲，圖為台鐵台北車站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北13日電）因應台鐵票價將在23日調漲，交通部觀光署宣布，Taiwan PASS台鐵系列產品也將同步調漲，漲幅在5.6%到31.5%，其中亮點EasyGo版漲最多，從1900元漲至2500元。

台鐵票價6月23日起調漲，平均調漲幅度26.8%，以台北至花蓮自強號為例，原本票價新台幣440元，調漲後為583元。

因應台鐵票價調漲，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，3款Taiwan PASS台鐵系列產品將同步進行價格調整，漲幅介於5.6%到31.5%，觀光署建議旅客可於調漲前預購相關產品，未來1年內的行程都能以原價出遊。

Taiwan PASS是整合高鐵、台鐵、公車、捷運及景點門票等交通與觀光資源的電子票證產品，目前推出多款產品組合，供旅客依需求選購。

觀光署表示，這次台鐵公司全面調漲票價，其中各款台鐵周遊券漲幅介於28%到33%，連帶造成Taiwan PASS成本提升，經考量營運需求及鼓勵使用大眾運輸等因素，因此同步調漲價格。

觀光署說，台鐵經典版包含台鐵周遊5日券、台灣捷運任選1及熱門景區交通任選1，全票原價新台幣2700元，調漲為3200元，漲幅18.5%；兒童票原價1800元，調漲為1900元，漲幅5.6%。

台鐵景點版包含台鐵周遊3日券、都會交通任選1、熱門景區交通任選1及精選景點任選1，原價2400元，調漲為3000元，漲幅25%。

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亮點EasyGo版包含台鐵周遊3日券及在地交通任選1，原價1900元，調漲為2500元，漲幅31.5%；6月23日新推出兒童票，售價為1500元。

觀光署說，旅客如前往「台灣觀光100亮點」，或是參加6至8月「台灣仲夏節」一系列活動，更可搭配「台灣好行」81條路線持電子票證搭乘享半價優惠（花蓮4條路線免費），與「台灣觀巴」81條行程不分平假日2人同行1人免費優惠活動，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動輪值縣市及「台灣仲夏節」活動部分縣市加碼3折優惠，優惠活動至10月31日止。（編輯：黃名璽）1140613

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