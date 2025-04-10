Taiwan PASS推3款新套票 即起限量2人同行1人免費

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（中央社記者余曉涵台北10日電）Taiwan PASS即日起升級，並推出3款全新產品，包含新增宜蘭好行3日券、阿里山森林鐵路單程票等，即日起也推出限量「2人同行1人免費」優惠，要鼓勵民眾國旅。

Taiwan PASS自113年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，陸續推出國外旅客限定的「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」，去年共銷售2.5萬張。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，Taiwan PASS即日起升級，除提升台灣好行日月潭線及阿里山線的QR CODE上車功能、新增宜蘭好行3日券，並納入「阿里山森林鐵路」單程票。

觀光署說，升級後的Taiwan PASS有3款，包含Taiwan PASS高鐵景點版、Taiwan PASS台鐵景點版及Taiwan PASS亮點Easy Go版，其中高鐵景點版為國外旅客限定，定價新台幣2800元，台鐵景點版定價為2400元，亮點Easy Go版定價則為1900元。

觀光署指出，高鐵景點版及台鐵景點版共整合了宜蘭傳藝園區、北海岸野柳地質公園、國立故宮博物院（北院）、台北市立動物園、台北美麗華摩天輪、台中自然科學博物館、清境農場青青草原、日月潭遊湖船、阿里山森林遊樂區、國立故宮博物院（南院）、高雄駁二當代館、哈瑪星號、愛河太陽能船、墾丁國家森林遊樂區等14處景點，旅客可擇一使用。

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觀光署指出，Taiwan PASS亮點Easy Go版則是搭配「台灣觀光100亮點」，在原有捷運及台灣好行的基礎上，再整合台鐵3日券、阿里山森林鐵路本線單程票（含阿里山森林遊樂區門票）、阿里山林鐵支線一日券及租車抵用券等多元交通組合。

觀光署表示，Taiwan PASS的3款全新產品即日起開賣，同步推出「2人同行1人免費」限量優惠，「高鐵、台鐵景點版」限量優惠各200套，「亮點Easy Go版」限量優惠800套。（編輯：陳政偉）1140410