台鐵票價6/23起調漲 北高自強號994元、漲幅平均26.8%

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部次長、台鐵公司代理董事長伍勝園今天上午表示，行政院已同意台鐵票價調漲案，6月23日起實施，自強號台北高雄漲為新台幣994元 ，5月26日起預訂4週後的車票適用新票價。

據台鐵試算，票價調漲後，短程區間仍較捷運、市區公車便宜，例如台北到板橋區間車從15元調高至22元，中長程票價在遞遠遞減策略下，也較台灣高鐵及國道客運便宜，自強號台北到新左營從824元調為975元，台北到高雄從843元調為994元，調漲後都仍在千元以下。

台鐵公司董事會是在2月5日通過票價調漲案，平均調漲幅度26.8%。交通部費率委員會於2月21日審議通過。伍勝園今天在立法院交通委員會答詢表示，行政院日前核定，台鐵新票價6月23日上路。

台鐵說，新票價公式已修改完成，訂票系統目前正測試中，5月26日起，民眾訂購未來28天的車票都適用新票價。

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台鐵這次是依據立法院核准的鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里新台幣1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。

台鐵說，因持續推廣行政院通勤月票TPASS政策，短程通勤、通學旅客將不受票價調漲影響，中長程票價是遞遠遞減，影響有限。（編輯：陳清芳）1140407