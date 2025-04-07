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台中捷運藍線機電標決標 預計下半年動工作業

2025/4/7 10:39（4/7 11:36 更新）
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台中市捷運工程局7日公告「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」決標，機電標由國際聯盟共同承攬，預計於114年下半年展開動工作業。圖為台中捷運藍線龍井機廠模擬圖。（台中市捷運工程局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月7日
台中市捷運工程局7日公告「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」決標，機電標由國際聯盟共同承攬，預計於114年下半年展開動工作業。圖為台中捷運藍線龍井機廠模擬圖。（台中市捷運工程局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市捷運工程局今天表示，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」今天公告決標，5月辦理簽約儀式及6月動工祈福典禮，預計今年下半年動工作業。

台中市捷運工程局今天發布新聞稿公告決標，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬。

捷運局長蘇瑞文指出，此工程順利決標，象徵捷運藍線將展開施工作業，5月辦理簽約儀式及6月動工祈福典禮，為後續工程順利推進祈求平安。下半年度將展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業，包括機廠行政大樓及捷運電聯車的細部設計作業。

捷運工程局指出，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為首項優先工程標，標案內容涵蓋當前全球最先進通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高，開放國際廠商競標。

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蘇瑞文表示，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長約24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及1座五級維修廠。為確保藍線通車進度，龍井機廠土建工程併入此項統包工程內一併推動。

蘇瑞文強調，緊接著高架段及地下段的「土建細部設計（含監造）委託技術服務」將於4月中旬前陸續公告招標，預計明年迎來土建施工高峰期。（編輯：李淑華）1140407

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