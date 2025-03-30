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北高最多可漲至1720元 高鐵：票價調整須整體評估報董事會討論

2025/3/30 13:56（3/30 14:21 更新）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）媒體報導，今年高鐵基本費率將維持每人每公里新台幣4.551元，由於高鐵去年凍漲，讓票價仍有調漲空間。高鐵今天表示，票價是否調整，將進行整體評估後，報請董事會討論決定。

交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，根據媒體報導今年「政府核定基本費率標準」出爐，維持去年核定費率每人每公里4.551元，最晚4月1日公告。

由於去年交通部核定高鐵的基本費率，從每人每公里4.313元調高為每人每公里4.551元，今年雖然維持4.551元，但票價仍有調漲空間，北高票價可從現行的1490元調漲至1720元。

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對此，台灣高鐵向媒體表示，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

另外，高鐵新列車可望下半年交車，預估將會有多項支出，台灣高鐵出，針對中長期營運資金規劃，會持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況，以及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資調配，以支應營運活動與資本支出資金需求。（編輯：管中維）1140330

#高鐵
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