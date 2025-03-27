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清明連假禁施作交通工程 高鐵台鐵加開逾300班次

2025/3/27 15:29
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（中央社記者賴于榛台北27日電）清明節連假將至，交通部今天表示，疏運期間高鐵共加開201班次、台鐵全線加開157班列車，國道部分將透過匝道管制及實施高乘載管制等分散返鄉掃墓車潮；另外，交通部指示各單位在連假期間停止工程施作，並派員巡檢。

交通部今天在行政院會報告「清明節交通疏運計畫」，為分散返鄉掃墓車潮，交通部提前2週在3月22日、23日、29日及30日實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五實施高乘載管制；4月3日至4月6日假期間，將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間採單一收費，並於每日0時至5時全線暫停收費等措施。

疏運期間高鐵共加開201班次、台鐵全線加開157班列車，並加開花蓮縣返鄉（工）專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車及區間快車等；90條國道客運路線，則享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等。

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航空部分，疏運期間共計提供1636架次、13萬646座位，其中離島管制航線計1412架次，12萬1698座位，航空公司將視需求情形適時加開班機以疏運旅客；疏運期間台灣本島與離島間9條航線，規劃1100航次，提供24萬4118人次運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供5萬6568人次運能。

交通部透過新聞稿說明，今年清明節連假疏運已擬定疏運整體策略，並採運具聯防備援，也再要求各單位於連假前務必落實相關運具設備的安檢與保養，並指示各單位於連假期間停止工程施作，派員巡檢，維護工地安全，確保疏運順暢及安全。（編輯：張良知）1140327

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