國道傍晚將湧車流 清明連假首日估10處路段易塞

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是清明節連假前最後上班日，高速公路局預估，傍晚起國道將有較多返鄉、出遊車流，明天將是連假期間國道交通量最多的一天，10處路段易塞車。

高公局預測，傍晚6時至10時，國1楊梅到頭份、國3中和到關西將有下班、返鄉及出遊的車潮，行車時間約平日3倍。

高公局預估國5南港到頭城易塞車時間是上午9時到夜間12時。根據高公局上午9時50分即時路況，南港到頭城車流量大，但還未出現塞車，車速都在60公里以上。

高公局預估3日到6日4天清明連假，以首日國道車流量最大，約124百萬車公里，為平日的1.3倍，而首日南向可達70百萬車公里，為平日的1.5倍。

高公局預測，明天易塞車路段共10處，行車時間約為平日3到5倍，包括國1南向：清晨5時至下午3時高架機場系統-楊梅端及楊梅-頭份、上午8時至下午3時彰化系統-埔鹽系統；國1北向：上午9時至下午1時圓山-大華系統。

國3南向：清晨5時至中午12時中和-關西，上午8時至下午3時後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間，行車時間約平日3到4倍。

國5南向：清晨4時至下午4時南港系統-頭城，行車時間約平日5倍。

國10東向：上午8時至中午12時鼎金系統-燕巢，行車時間約平日3倍。

高公局說，今天國道並無管制措施，明天將實施匝道封閉，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

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明天國道還有高乘載管制，時間是清晨6時至中午12時，於國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道的南向入口匝道。

高公局日前也公布3日至6日清明連假，每天凌晨0時至清晨5時國道暫停收費，並取消每天20公里免費里程，採單一費率。（編輯：李錫璋）1140402