清明連假先乾後濕 北部3日低溫探11度日夜溫差大

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署表示，明天中部以北仍偏冷，水氣漸減，清明連假頭2天（3、4日）偏乾，但輻射冷卻影響日夜溫差大，北部低溫下探攝氏11度，高溫約25度左右；5日起水氣增，北部、東半部轉有局部短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天受大陸冷氣團影響，各地早晚仍冷，北部及東北部白天偏涼；預估明天中部以北低溫12、13度，其他地區15至17度，局部地區仍有10度或以下低溫；白天高溫北部約18至20度，其他地區22至25度。

林定宜表示，這波冷氣團將持續至3日清晨，3日加上輻射冷卻影響，預估低溫會再下降，北部約11度，中部14度、南部16度左右；4日已無冷氣團影響，但輻射冷卻仍明顯，北部低溫約13度，中部16度、南部18度。

林定宜說，清明連假頭2天都要留意日夜溫差，3日白天北部高溫可達25度，4日進一步回升到27度，預估5日起會因水氣偏多，高溫維持25、26度左右。中南部3、4日高溫皆為27、28度，5日起更上看30度。

降雨方面，林定宜指出，明天是水氣減少的過程，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；3、4日偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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林定宜提到，預估5日起水氣逐日增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，6日至8日北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。

林定宜提醒，明天新北至台南、屏東、台東及各離島仍要留意局部強陣風。（編輯：張雅淨）1140401