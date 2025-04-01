清明連假天氣好轉 國道車流恐比預估多

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）清明節連續假期為3至6日。中央氣象署預報，天氣漸好轉氣溫也回升；高速公路局研判，國道掃墓、旅遊、賞花旅次的交通需求可能比原先預估多，建議多搭公共運輸或利用替代道路。

高公局交通管理組組長楊淑娟告訴媒體，前兩週的天氣都不穩定，部分民眾取消提前掃墓的規劃，高公局原本希望達到掃墓車流分流結果將不如預期，另外，前兩週的北台灣降雨多，出遊減少，清明連假天氣好轉，會有更多人出門旅遊，國道車流量可能會高於預估。

高公局原本預估，國道南向車流量以3日假期首日最多，約為平日的1.5倍，北上車流量以5日最多，約為平日的1.4倍；國1、國3及國4、國6、國10道尖峰行車時間為平日3至5倍，國5為平日5至7倍。

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高公局建議，國道南向尖峰日（4月3日、4日），西部國道南向用路人早上5時前或中午12時後出發，國5南向用路人早上5時前或下午5時後出發；北向尖峰日（4月5日、6日），中部地區北向用路人中午12時前出發、南部地區北向用路人提早至9時前出發，國5北向用路人9時前出發。

高公局為分散尖峰時段車流，連假期間將實施尖峰時段匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、開放路肩及單一費率等措施，另於0至5時實施暫停收費。（編輯：李亨山）1140401