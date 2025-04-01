宜蘭：清明連假國5車多易塞 多利用大眾運輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）清明連假即將到來，將有大量返鄉掃墓及出遊人潮，宜蘭縣府預估國5連假首日雙向交通量達7.1萬輛次，南下將從凌晨4時壅塞至下午4時，呼籲多加利用大眾運輸，省時又便利。

宜蘭縣政府交通處今天表示，預估國道5號3日南下交通量逾4.2萬輛次，北上逾2.8輛次，雙向合計達7.1萬輛次。4日雙向也近7萬輛次。5日及6日雙向交通量則分別為6.6萬輛次及5.5萬輛次。

交通處表示，預估國道5號南下壅塞時段為3日凌晨4時至下午4時，4日凌晨5時至下午4時；北上則為4日下午2時至隔日凌晨0時，5日上午9時至隔日凌晨0時，6日上午9時至晚間10時。

交通處指出，為因應出遊人潮，國道客運13條路線，業者也提供票價可享平日優惠價，或原票價6折優惠。台鐵公司自2日至7日全線加開各級列車總計153班，其中行駛經宜蘭地區包含彰化-花蓮新自強列車EMU3000共10班，湖口-台北-台東區間快車EMU900共8班。

透過 Google News 追蹤中央社

交通處表示，為因應清明節掃墓祭祖人潮，宜蘭市、頭城鎮、羅東鎮、冬山鄉、三星鄉公所都有安排掃墓專車免費接駁，殯葬管理所也安排專車從宜蘭轉運站發車至員山福園。

縣府並協調宜蘭市中華國中、力行國小，羅東鎮竹林國小、蘇澳鎮南安國中、蘇澳國小，員山鄉員山國小及三星鄉憲明國小，共7所學校提供298格車位供臨時停車。（編輯：李錫璋）1140401