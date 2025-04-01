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高鐵清明疏運啟動 連假擴大台中以北自由座運能

2025/4/1 10:53
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣高鐵清明疏運啟動，從今天到7日，共加開201班次列車、提供1291班次列車的旅運服務，並於連假期間擴大台中以北自由座運能。

台灣高鐵公司發布新聞稿表示，截至今天上午8時止，清明疏運期共有70萬1000人次完成訂票。台灣高鐵提醒對號座的旅客搭車前，預先透過「T-EX行動購票」App或全國超過1萬家合作便利商店提早完成取票以確保行程順暢。

台灣高鐵建議預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。台灣高鐵將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號。

台灣高鐵表示，「清明節為國人慎終追遠的重要傳統節日」，高鐵34組列車將全數投入疏運，並針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能。

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根據台灣高鐵先前公布的規劃，2日下午3時至晚間8時、3日上午7時至9時，南下每小時整點25分均有一班列車自南港站前往台中站（除2日的下午5時發車時間為45分外）；另於6日收假日，自中午12時至晚間9時，北上每小時整點4分均有一班列車自台中站前往南港站。上述車次特別配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）且停靠沿途各站。

台灣高鐵指出，清明疏運期將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具。（編輯：張雅淨）1140401

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