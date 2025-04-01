年長及免疫低下者第2劑新冠疫苗 53萬人可接種

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（中央社記者曾以寧台北1日電）國內COVID-19疫情處低點但有緩升狀況，保護重症高風險者，疾管署8日起供長者及免疫低下族群接種第2劑JN.1新冠疫苗。發言人羅一鈞今天表示，至4月底共約有53萬人可接種。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明國內社區呼吸道病原體監測情況，近日呼吸道病原體活動仍活躍，且有多種型別同時流行，近4週檢出仍以流感病毒占23%最多，副流感、鼻病毒占比也有明顯增加，分別占約15%。

疫情中心分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）占比沒有增加，但上週死亡添1例，個案未接種過最新COVID-19病毒株的JN.1新冠疫苗；上週門急診就診人次約為1900人次，較前週增加4.9%，國內疫情處於低點緩升。

疾管署表示，考量病毒傳播風險持續，且疫苗保護力隨時間遞減，為保護感染後重症和死亡高風險的族群，自4月8日起，提供65歲以上長者及免疫不全等對象接種第2劑JN.1新冠疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天）。

疾管署發言人羅一鈞表示，國內已接種第1劑JN.1新冠疫苗、至今年4月底陸續符合接種第2劑的65歲以上長者，共約53萬人。

疾管署統計，JN.1新冠疫苗截至3月31日累計接種205.5萬人，全國接種率8.65%，其中65歲以上長者累計81.5萬人，接種率17.95%。國內COVID-19併發重症本土及死亡個案有9成以上皆未接種JN.1新冠疫苗。

疾管署另提醒，滿12歲以上民眾可從Novavax與莫德納2家廠牌擇一接種JN.1新冠疫苗，Novavax疫苗全國庫存有6.6萬劑，效期只至4月5日，至於滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種莫德納疫苗。

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疾管署說明，符合第2劑JN.1新冠疫苗接種對象包含：65歲以上長者、55至64歲原住民，及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者與幹細胞移植患者、中度至嚴重先天性免疫不全患者。

以及洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。（編輯：黃名璽/陳清芳）1140401