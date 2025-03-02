清明連假國道0至5時免費 前2個週休單一費率7折

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）交通部高速公路局今天公布4月3至6日清明連假國道疏導措施，每天0至5時暫停收費，另為鼓勵民眾提前掃墓，連假前2個週休假日，採單一費率再7折收費。

高公局發布新聞稿，今年清明節連假為4月3至6日共4天，清明節為連假第2天，預估假期日南向車流為平日1.5倍，檢視歷年清明節連續假期交通狀況，研判清明連假首兩日以南向車流為主，末兩日以北向車流為主。交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。

高公局說，4月3至6日，實施單一費率，每天0至5時國道暫停收費。

高公局為鼓勵民眾提前利用週休掃墓，清明節連假前2個週休假日，包括3月22日、23日、29日及30日，國道採單一費率再7折收費。

高公局也將在清明連假及之前，實施高乘載管制，連假前2個週日，包括：3月23日及30日，下午3至20時，例行實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道的北向入口匝道高乘載管制。

清明連假期間的高乘載管制，包括：4月3日清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道的南向入口匝道；4月4至6日，每天下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道（結束時間視狀況機動調整）。

高公局也在清明連假及之前，實施封閉匝道，假期前2個週六，包括3月22日及29日，清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

清明車假期間封閉的匝道，包括：4月3日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

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4月4日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月5日及6日，每天中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。（編輯：陳清芳）1140302