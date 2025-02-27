阿里山櫻花季估3月底盛開 交通管制3/8上路

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（中央社記者余曉涵台北27日電）阿里山櫻花季每年吸引15萬人次上山，預計3月底是最漂亮的時候。公路局今天公布交通管制措施，從3月8日起到4月10日假日的上午6時到中午11時，開車民眾須轉乘接駁才能上山。

每年武陵櫻花季受到旅客喜愛，阿里山櫻花季也吸引許多民眾。交通部公路局副局長張舜清今天在交通部例行記者會中表示，今年的阿里山櫻花季時間為3月10日到4月10日，花季間的12個假日的上午6時到中午11時，將實施交通管制措施。

張舜清說，自行開車的民眾除了持有相關證明文件、營業載客計程車或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制期間禁止小型車通行，旅客須到台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山，疏運轉乘專車的車票於明天凌晨0時起開放民眾預約購票。

這次預購購票點比去年增加2個，包含「森林好好玩」網站、「阿里山Easy Go」網站、「雄獅旅遊」網站、KKday網站、Trip.com網站、「易遊網」網站、ibon網站及全台統一便利商店（7-11）。

張舜清表示，到阿里山可搭乘的客運路線包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、6739日月潭─阿里山4條路線，遊客可憑車票享入園門票新台幣150元，搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

團體旅遊方面，張舜清表示，管制時段於台18線29k（五虎寮橋下游約300公尺處）先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票，先行統計完成團體遊客所需票種及備妥相關證明文件，以加速購票作業時間。

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農業部林業署嘉義分署秘書鄭鈞謄說，目前山櫻花等約開3成左右，預計花況最漂亮的時候將落在3月底，預計花季期間可吸引15萬人次上山賞花。

鄭鈞謄表示，建議出遊的民眾優先選擇大眾運輸，阿里山國家森林遊樂區也將配合停車管理系統實施交通疏導措施，引導遊客車輛前往台18線89-95K（往塔塔加方向）小客車臨時停車區停放，另外，設置10處免費接駁車站，於平日上午8時到晚間6時及假日上午5時到晚間6時提供遊客往返阿里山入口轉運站，並於阿里山轉運站設置散客售票處，以加速購票流程。（編輯：管中維）1140227