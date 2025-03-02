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3日仍是好天氣 4日起北部降溫至15度濕冷至週末

2025/3/2 17:51（3/2 18:01 更新）
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圖為台北市北投區民眾騎腳踏車享受和煦陽光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天表示，北台灣4日起轉濕冷，高溫由前一天約攝氏30度，降至4日白天約20至24度，濕冷天氣會持續到9日；其中明晚至5日清晨由於對流旺盛，有機會響起今年第一聲春雷。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天各地大多為多雲到晴，下午開始鋒面接近，中部以北及宜蘭地區轉有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，明晚起至5日清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，雨勢最明顯，各地易有陣雨或雷雨，西半部、基隆北海岸、宜花可能有局部大雨；由於這波水氣對流明顯，今年第一聲春雷有可能響起，5日也正好是24節氣中的驚蟄，象徵春雷初響。

張竣堯指出，5日至7日東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地陰雨，中部以北、宜花降雨較明顯；8、9日為東北風的天氣型態，北部及東半部地區有局部短暫雨。

溫度部分，張竣堯說，目前觀察會分階段降溫，明天白天北台灣高溫約28至30度，中南部32至34度；4日隨著冷空氣逐漸增強，白天北部高溫降至約20到24度，中南部、花東24至29度；入夜後進一步降溫，北部、東北部低溫約15至17度，其他地區約18至20度。

張竣堯指出，5日白天北部高溫18至20度，6至8日白天高溫約16至18度，中部20度左右，南部變化不大；目前觀察最冷的時間點預估是5、6日晚間，中部以北、宜蘭約13、14度，南部及花東14至16度；預估10日冷空氣才有減弱趨勢。

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張竣堯說，本週北台灣從4日起整週偏濕冷，雖然水氣充足，然而冷空氣不太強，高山溫度可能都在0度以上，降雪機會不高。

張竣堯提醒，明天、4日清晨金馬、西半部地區，4日上午金門及馬祖有局部低雲或霧影響能見度；另外，4日至6日基隆北海岸及東半部可能有長浪發生。（編輯：張雅淨）1140302

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