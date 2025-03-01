228連假湧出遊潮 首日逾28.8萬人次超越春節平均

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（中央社記者余曉涵台北1日電）228連假適逢天氣好，吸引不少民眾出遊，根據觀光署統計，228連假首日全國國家風景區遊客人次，高達28萬8906人次，較農曆春節平均人次還要高。

228連假期間各地天氣晴朗，帶動不少旅客出遊，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，今年228連假首日全國國家風景區遊客人次達28萬8906人，超越春節平均人次28萬6765人；另外，各大觀光遊樂園入園人次達6萬7764人，也超越今年春節連假平均人次6萬6431人。

觀光署指出，數據顯示，良好天候帶動國內旅遊熱潮，民眾踴躍前往風景區及觀光遊樂園，也可見到許多國外遊客的身影，展現台灣觀光市場的持續活力。

觀光署說，將持續推動「台灣觀光100亮點」計畫，並結合地方政府資源，共同行銷推廣各地特色景點及活動，提升國內外旅客的旅遊體驗，透過節慶活動、主題旅遊及地方創生，鼓勵民眾探索台灣多元觀光資源，帶動區域旅遊發展。

今年國旅主推「台灣觀光100亮點」活動，觀光署表示，3月輪值都市高雄市的「大港開唱」、「內門宋江陣」，接下來還有4至5月各地的「客家桐花祭」、6月的台灣仲夏節、7至8月台東的「熱氣球嘉年華」等代表性活動，皆可吸引遊客深入當地，享受豐富的觀光體驗。

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外國旅客方面，觀光署指出，隨著台灣觀光品牌的國際影響力提升，熱門景點如台北101、九份老街、阿里山、日月潭、太魯閣、佛陀紀念館、旗津等地，均可見到來自日本、韓國、歐美及東南亞的遊客。

觀光署強調，將持續透過多元行銷，推廣國內外旅遊市場，強化地方特色品牌，並結合交通運輸、住宿、在地體驗等資源，讓台灣成為更具吸引力的旅遊目的地，歡迎國內外旅客深入探索台灣之美。（編輯：陳政偉）1140301