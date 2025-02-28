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228連假暖如夏3/4氣溫驟降轉濕冷 未來一週天氣一圖看懂
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228連假暖如夏3/4氣溫驟降轉濕冷 未來一週天氣一圖看懂

2025/2/28 17:21（2/28 17:37 更新）
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中央氣象署表示，28日起到3月3日前都是溫暖如夏的天氣型態，但4日冷空氣報到，將驟降10餘度。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
中央氣象署表示，28日起到3月3日前都是溫暖如夏的天氣型態，但4日冷空氣報到，將驟降10餘度。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）交通部中央氣象署表示，今天起到3月3日前都是溫暖如夏的天氣型態，南部上看攝氏30度，北部也有29度，但4日冷空氣報到，將驟降10餘度，加上華南雲雨區東移，將轉為濕冷。

氣象署預報員林定宜向中央社記者表示，未來一週天氣可以用「溫暖如夏」、「乍暖還寒」及「春寒雨若泉」3句形容。

林定宜指出，3日前都是溫暖如夏的天氣型態，南部高溫上看30度，北部也有29度，水氣少，只有花東及恆春半島在2日前會有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

溫暖的天氣型態，各地則要留意濃霧，林定宜提醒，4日以前，中部以北、金門及馬祖地區有局部霧及低雲，南部則是清晨有局部霧或低雲。

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林定宜表示，3日白天起鋒面接近，晚上鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團4日南下，3日及4日兩天溫差驟降10幾度，冷空氣一直影響到7日，低溫約在14度左右或更低，但還要再觀察。

林定宜說，3日到4日西半部留意較大雨勢，5日到7日華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部要留意雨勢，其他地區也有局部短暫雨，整體天氣轉為濕冷型態。（編輯：管中維）1140228

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林定宜
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