阿里山櫻花陸續綻放 228連假沉浸花海最佳時機

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）阿里山櫻花陸續綻放，嘉義縣文化觀光局今天推薦三大熱門賞櫻景點，中興製茶所、嘉130縣道9K及石棹櫻之道，228連假正是沉浸粉色花海的最佳時機。

文觀局今天發布新聞稿表示，石棹櫻之道目前花開約6、7成，沿途種滿山櫻花、吉野櫻等不同品種，白天的櫻花在陽光下耀眼盛開，到了夜晚，燈光點綴更添夢幻色彩，形成截然不同的景致。

石棹地區夜櫻頗具特色，每年吸引大批攝影愛好者與遊客拍攝觀賞，夜間點燈時間即日起至3月23日，晚上6時至9時都能欣賞夜櫻美景。石棹社區協會3月4日晚間還特別舉辦「茶香映春、春湯再品」2場茶席體驗，一邊賞夜櫻，一邊品茶香很浪漫。

另外，位於阿里山公路（台18線）旁「中興製茶所」櫻花盛開，粉色櫻花海與翠綠茶園及遠山交相輝映，構成一幅迷人的自然畫卷。

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想要深度體驗阿里山，文觀局推薦入住石棹地區特色民宿，近距離欣賞清晨雲霧繚繞，也有民宿主人精心安排的活動。例如龍雲農場民宿能體驗最具台灣味的搗麻糬，動手將糯米搗成香Q的麻糬，搭配花生粉、紅豆餡，享受熱騰騰的美味，增添旅程趣味與溫度。

文觀局說，228連假最適合安排一趟櫻花美景，搭配茶文化與特色美食的輕旅行；更多春日旅遊推薦可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。（編輯：李淑華）1140225