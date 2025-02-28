空氣品質不佳高峰期已過 西半部3/1由紅轉橘色提醒

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）今天是228連假首日，西半部空氣品質不佳。環境部下午指出，最新空氣品質預報顯示，這次空氣品質不良最差情形已過去，明天西半部空氣品質可望轉為橘色提醒等級。

根據上午的 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 預報，今天全台西半部空氣品質都不好，其中北部、雲嘉南及高屏地區空氣品質更會達到紅色警戒等級。

環境部下午發布新聞稿指出，西半部空氣品質昨天開始惡化，最高峰有9縣市成立空氣污染防制指揮中心，環境部也成立二級空氣污染防制指揮中心，在昨天及今天召集各縣市環保局等，掌握空氣品質不良趨勢及追蹤各縣市執行應變情形，以減緩空品不良對民眾造成影響。

因應這次空氣品質不良，環境部表示，各縣市除了啟動轄內各項應變工作外，更執行多個跨區聯合應變機制，像是北北桃及中彰投執行聯合稽查，並針對易產生逸散性污染源查核，雲嘉南高屏等6縣市也啟動無人機飛鷹空中勘查，加強取締露天燃燒，並要求大型污染源啟動降載減排措施。

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環境部說，依環境部監資司下午2時最新空氣品質預報顯示，這次空氣品質不良最差情形已過去，明天環境風場將轉為東南風，南部空氣品質將會有所改善，西半部及金門地區空氣品質可望由紅轉為橘色提醒等級，其他地區則為普通等級。

至於3月2日午後南風將增強，中南部擴散良好，環境部預測，空氣品質可好轉至普通等級，中部以北地區則維持橘色提醒等級。（編輯：管中維）1140228

（圖取自空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）