228連假國道高乘載暫停收費時段報你知 避塞車交通攻略出門前必看

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（中央社網站27日電）228連假來臨，預估將出現大量返鄉與出遊人潮，中央社整理最新國道高乘載與暫停收費資訊、高鐵台鐵加開班次疏運資訊與國道客運優惠，讓你避開車潮、掌握交通時間。

高速公路

228連假期間，高速公路局祭出疏導措施，包括高乘載管制、匝道封閉、收費措施，並開放34段處路肩以紓解車潮。

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

高乘載管制

3月1日與3月2日下午1時至下午6時，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭與頭城北向入口採高乘載管制。高乘載管制時段僅允許含駕駛達3人以上的小型車及計程車、大客車等其他合乎規定車輛行駛國道。

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

暫停收費措施

2月28日至3月2日每日凌晨0時至5時全線暫停收費，全日採單一費率，取消每日20公里優惠里程及長途折扣，國道3號新竹系統至燕巢系統採採單一費率再8折收費。

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

匝道封閉

2月28日清晨5時至中午12時，封閉國道1號平鎮系統與埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國道5號石碇、坪林南向入口。

3月1日清晨5時至中午12時，國道1號埔鹽系統及國道5號石碇、坪林南向入口將封閉；3月1日及2日，每日中午12時至晚間9時，國道1號虎尾、埔鹽系統與國道3號西濱北向入口也將封閉。

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

易壅塞路段

連假期間，省道城際道路、銜接國道路段及風景區周邊皆有部分易壅塞路段，公路局建議民眾盡量行駛替代道路，各路段預估尖峰時段也將採疏運措施，包含彈性調整號誌、規劃警力加強違規取締等。省道易壅塞路段如下：

（圖取自facebook.com/thbroad）

（圖取自facebook.com/thbroad）

（圖取自facebook.com/thbroad）

國道客運

2月27日至3月2日，共90條國道客運（路線看這裡）享平日優惠價或原票價85折優惠措施。並搭配轉乘優惠。64條幸福巴士（路線看這裡）免費，且在搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內，轉乘在地客運可享有基本里程或一段票免費。

（圖取自facebook.com/thbroad）

台灣高鐵

台灣高鐵228連假共加開79班次列車（南下43班、北上36班），總計5天提供871班次（班次看這裡）。2月27日下午5時至下午6時南下方向、3月2日下午2時至下午9時北上方向，提供行駛南港至台中、停靠沿途各站的列車，並配置8節自由座車廂，以因應台中以北區間自由座需求。

台鐵

2月27日至3月3日共加開97列班次（班次看這裡），並暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

桃園機場捷運

桃園機場捷運2月27日起清晨5時30分從台北車站發車的直達加班車，增加停靠新北產業園區站以及長庚醫院站，分別到站時間為清晨5時40分與5時52分。

（圖取自桃園機場捷運網頁tymetro.com.tw/tymetro-new/tw/index.php）

國內線航班

民航局表示，228連假期間國內線預計將提供1152架次、逾8萬個座位。

海運資訊

航港局指出，2月27日至3月3日自本島至離島共開7條航線，預計開航723航次，可提供逾14萬人搭乘；小三通的4條航線，將開航181航次，能負荷逾4萬人運能。

東部加碼優惠

2月28日至3月2日期間，公路局額外推出東部優惠，可享租車優惠、同行優惠二選一。持去程國道客運票根向指定業者租車享優惠；再憑租車證明及上述客運來回票根，回程搭乘客運再享優惠，汽車可折抵200元、機車折抵100元。

購買東部「台灣好行」套票或當地住宿證明，享國道客運路線來回票4人同行1人免費優惠，回程總票價再折200元。

蘇花路廊

公路局規劃大客車優先通行措施；2月28日清晨5時至下午5時、3月1日清晨7時至上午11時、3月2日中午12至下午6時，開放台9線及台9丁線蘇花路廊的蘇澳至崇德路段，大客車行駛蘇花改路肩並禁止21公噸以上大貨車通行。

（圖取自公路局網頁thb.gov.tw/Default.aspx）

（編輯：楊子瑩）1140227